GĐ Công an An Giang nói về vụ tội phạm chi 20 tỉ 'đẩy' mình đi

Liên quan đến vụ dân buôn lậu chi 20 tỉ để chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 10-3, trao đổi với PLO Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói về việc tội phạm chi tiền để điều chuyển công tác mình, Đại tá Nơi cho rằng điều này cho thấy công tác đấu tranh triệt phá tội phạm của lực lượng đã rất hiệu quả.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HD

“Qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân nhân, Công an tỉnh đã xác lập ban chuyên án và triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả, hàng lậu của Trần Trí Mãnh. Không những vậy công an còn triệt phá đường dây lừa đảo liên quan đến công tác cán bộ. Qua việc phản kháng lại các tội phạm như Mãnh cho thấy lực lượng Công an tỉnh An Giang đã đánh trúng đối tượng, đánh trúng địa bàn tội phạm và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của công an tỉnh", Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay.

Trên cở sở này, theo Đại tá Nơi, thời gian tới "lực lượng công an tỉnh bằng nhiều giải pháp sẽ tập trung quyết liệt đấu tranh triệt phá mạnh mẽ hơn các loại tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả… và kể các các tội phạm liên quan đến các tệ nạn xã hội, ma túy, hình sự và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn toàn tỉnh. Không có chuyện công an sẽ chùn bước".

Cũng theo Đại tá Nơi, đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chạy điều chuyển công tác cán bộ và xác định đây chỉ là đường dây lừa đảo, công an chưa đặt vấn đề có tiêu cực trong nội bộ ngành hay liên quan đến cán bộ.



Trần Trí Mãnh. Ảnh: CACC

Đối với hành vi chia tiền cho những người lừa đảo chạy quyết định điều chuyển của Mãnh, Đại tá Nơi cho biết hiện công an đang tiếp tục điều tra và tất cả đều nằm trong kế hoạch, trong quá trình điều tra có thể khởi tố bổ sung hoặc thay đổi tội danh.

Như PLO đưa tin trước đó, qua thời gian xác lập và thực hiện chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Gia Thịnh). Khám xét công ty và nơi ơ Mãnh, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy; nhớt các nhãn hiệu Kubota, Castrol.

Tại cơ quan công an, ngoài khai nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả như trên, Mãnh còn khai báo việc đã chi tiền cho một số người để điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.



Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm. Ảnh: CACC

Theo đó Mãnh được một số người giao nhiệm vụ tìm người tác động để điều chuyển Đại tá Nơi sang địa bàn khác. Do đó Mãnh đã tìm đến Đào Ngọc Cảnh (64 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) nhờ thực hiện âm mưu.

Bốn người này ra giá 20 tỉ, trong 3 ngày sẽ lo được quyết định điều chuyển Đại tá Nơi nếu không sẽ trả tiền lại. Mãnh đã chuyển cho bốn người này 10 tỉ đồng nhưng cả bốn không thực hiện được âm mưu và bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện bà bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.