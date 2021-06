Ông Hồ Văn Mười, sinh ngày 10-8-1969, quê xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật. Từ tháng 7-1993 đến tháng 3-1997: Cán bộ Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an. Từ tháng 4-1997 đến tháng 6-2002: Cán bộ Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an. Từ tháng 7-2002 đến tháng 9-2006: Phó trưởng phòng, Trợ lý Phó Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10-2006 đến tháng 8-2012: Ủy viên BCH Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2015: Phó Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Bộ Công an. Từ tháng 11-2015 đến tháng 8-2018: Bí thư Đảng ủy – Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Bộ Công an. Từ tháng 9-2018 đến tháng 11-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Từ tháng 12-2019 đến nay, ông Mười là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình công tác, ông Hồ Văn Mười đã để lại rất nhiều dấu ấn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự với việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy...