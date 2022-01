Sau vụ việc cháu bé bị bạo hành thương tâm, Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra, củng cố hành vi, chứng cứ để xử lý vụ án điểm.

Cháu bé bị cả bố và “dì ghẻ” đánh đập tàn nhẫn

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái NTVA (sinh năm 2013) bị bạo hành tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên VKSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khuya 30-12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1) do có hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) trong vụ bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong.

Trang là người sống chung như vợ chồng với Thái và cháu VA. Từ giữa năm 2020, tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Thời gian này, Trang thường hay đánh đập cháu VA bằng tay chân hoặc các vật như roi, dụng cụ khiến cháu bé có các vết bầm tím, thương tích trên cơ thể.

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, chỉ trong ngày xảy ra vụ việc cháu bé tử vong là ngày 22-12, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang đã dùng cây gỗ đánh mạnh nhiều lần trên cơ thể bé VA. Ngoài ra, Trang cũng dùng chân đạp mạnh vào người cháu một cách dã man. Thời điểm này, Thái cũng có nhà, có nhìn thấy và chứng kiến vụ việc.



Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cháu bé bị hành hạ đến mức ngất lịm, được Thái đưa vào BV Vinmec (quận Bình Thạnh) để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phía bệnh viện phát hiện cháu bé ngưng tuần hoàn tim phổi, thi thể có nhiều vết thương, bầm tím nghi bị bạo hành nên đã báo công an.

Đến ngày 28-12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh đập bé VA khi cháu làm bài sai, việc này Thái có biết. Đối với Thái, trong quá trình sống chung biết con có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nhưng ông Thái không có hành động quyết liệt để bảo vệ hoặc ngăn cản Trang thực hiện biện pháp dạy con như vậy.

Đến ngày 29-12, bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ ruột bé NTVA) và ông Nguyễn Quang Vinh (cậu ruột bé) có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Ngày 31-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt khẩn cấp với Thái để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con cái theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận chứng kiến việc Trang đánh đập bé VA. Và chính người bố ruột này không những không ngăn cản mà còn tham gia đánh con.

Công an TP.HCM xử lý vụ án điểm

Ngày 31-12, trong buổi gặp gỡ báo chí cuối năm tại Công an TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xác định rõ hành vi hai người này nhằm thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo.

“Quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở, bằng chứng thì Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh sẽ chuyển tội danh. Hiện cần điều tra, thu thập chứng cứ để đảm bảo đúng người đúng tội, đúng tội danh, hành vi của đối tượng” - ông Đạt nhấn mạnh.



Cây gỗ Trang dùng để đánh cháu VA. Ảnh: CA

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM thống nhất tập trung điều tra, củng cố hành vi, chứng cứ để xử lý vụ án điểm.

“Công an quận Bình Thạnh sẽ tập trung điều tra, truy tố để xử lý nghiêm nhằm cảnh tỉnh răn đe chung cho toàn xã hội, không thể để tình trạng như vậy xảy ra với bất kỳ một ai” - Đại tá Quang nói. Ông Quang cũng thông tin trong quá trình điều tra, nếu công an phát hiện thêm tài liệu, chứng cứ thể hiện tội danh khác thì xử lý thêm về tội danh đó.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra tại quận Bình Thạnh là một sự việc đau lòng. “Sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quận Bình Thạnh quyết liệt trong việc xử lý” - ông Quang nói.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết sau vụ việc, cần gióng lên hồi chuông về các vụ việc như thế. Đồng thời, các cơ quan phải có giải pháp về phòng ngừa, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền của trẻ em.

Luật sư kiến nghị khởi tố Trang tội giết người Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) với các hình ảnh từ camera an ninh cũng như thương tích của cháu bé thì cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh từ tội hành hạ người khác sang tội giết người đối với Trang. Luật sư Nữ cũng đã kiến nghị điều này lên Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh. Đại diện Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết với các thương tích trên cơ thể bé gái và dữ liệu camera an ninh bị xóa, cơ quan điều tra cần xem xét làm rõ vai trò của Thái đối vì những tính chất phạm tội như đồng phạm, che giấu… để xử lý nghiêm. Theo luật sư Nữ, hành vi giết người của Trang ngày 22-12 là chuỗi hành vi gây thương tích trước đó và Thái cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi giết người của Trang.