Cần hỗ trợ tương xứng cho y tế tuyến đầu ĐB Nguyễn Như So (Bắc Ninh) nêu quan điểm chính sách hỗ trợ phải lấy y tế làm trọng tâm, then chốt vì cuộc khủng hoảng lần này do đại dịch COVID-19 chứ không phải từ khủng hoảng tài chính như giai đoạn 2007-2008. “Tờ trình của Chính phủ dự tính phân bổ cho y tế 60.000 tỉ đồng, tương đương với 17,3% tổng gói hỗ trợ. Tôi cho rằng điều này không tương xứng với vai trò tuyến đầu của ngành y tế trong công tác đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân” - ĐB So nói.