Công điện nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao, tiếp theo TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và 16 tỉnh phía Nam triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 00h00 ngày 19-7.

Tại Hà Nội, những ngày qua đã xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Do đó, Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch từ 0 giờ ngày 19-7.



Theo đó, công điện yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…



Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

Hà Nội cũng dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu…).

Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... yêu cầu bắt buộc khai báo y tế bằng mã QRCode.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu/cụm công nghiệp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, có các phương án đáp ứng khi có ca mắc tại cơ sở, thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hàng ngày, cập nhật đánh giá an toàn COVID-19; chịu trách nhiệm trước chính quyền cơ sở và TP.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại Đông Anh

Các cơ quan, công sở của TP và Trung ương đóng trên địa bàn, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài) chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; các cơ quan, đơn vị thuộc TP bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức. Người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến.



Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích mô hình giao hàng trực tuyến. Bố trí tăng cường cán bộ hướng dẫn người dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh doanh.

Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại; tổ chức lại các hoạt động vận tải, đảm bảo giao thương, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu và phục vụ sản xuất và đảm bảo theo yêu cầu phòng chống dịch.

Người từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về Thủ đô thực hiện khai báo y tế, đồng thời phải lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền cơ sở.

Đối với công nhân, người lao động lưu trú trên địa bàn TP và người lao động từ các tỉnh, thành phố khác tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP và vùng lân cận phải đăng ký với chính quyền địa phương (nơi có công nhân, người lao động, chuyên gia cư trú; nơi có trụ sở các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan,…) đăng ký xe đưa đón hàng ngày, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi lưu trú, trong quá trình di chuyển và nơi làm việc. Tiến hành kiểm soát chặt chẽ quá trình di biến động ngoài khu vực làm việc và nơi ở; thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ định của cơ quan chuyên môn. Chủ doanh nghiệp cam kết, chịu trách nhiệm trước chính quyền cơ sở và TP.

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác chỉ giao hàng tại nơi đã đăng ký, thông báo với chính quyền cơ sở, khai báo y tế bắt buộc các địa điểm di chuyển từ điểm lấy hàng; quá trình di chuyển, các trạm dừng chân, lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tích với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày. Đồng thời phải có cam kết chỉ dừng đỗ và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao hàng, tiếp nhiên liệu; khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo 5K.

Giảm 50% công suất hoạt động và 50% số ghế trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; không “ngăn sông cấm chợ”; các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón, trả khách trên địa bàn.

Công điện yêu cầu người dân tạm thời không tổ chức đám cưới. Các đám tang tổ chức không quá 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Việc tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương trên địa bàn do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương quyết định.

Công điện cũng yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các Khu/cụm công nghiệp, đảm bảo phương án sản xuất an toàn. Các địa phương căn cừ tình hình dịch, quyết định việc đóng/ mở các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Các địa phương phải phối hợp các Sở Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải và các đơn vị khác có liên quan đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa, nơi tập kết hàng hóa, bán hàng lưu động (nếu có)…phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân…

Công điện yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa về các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc sắp xếp các quầy hàng thiết yếu trong các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; bố trí khu vận chuyển hàng hóa trung gian, đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp; chỉ đạo Ban Quản lý Chợ xây dựng phương án cụ thể quản lý số lượng người ra, vào trong chợ cùng một thời điểm; bố trí khu vực vận chuyển hàng hóa trung gian…và các công tác phòng, chống dịch khác.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá đối với các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân.

Công điện giao Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, công an phường, xã, thị trấn và lực lượng tại cơ sở ra quân, tăng cường xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của TP, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly y tế.



Chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh ngay, đảm bảo 22/22 chốt hoạt động 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào Thành phố; mỗi chốt phải có phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, rõ người chỉ huy, người phối hợp, thực hiện; bố trí đủ lực lượng và chia các tổ trực luân phiên. Cấp trên thường xuyên trao đổi, phối hợp kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duy trì kỷ luật, kỷ cương, hạn chế tối đa lọt các ca nhiễm mới vào Thành phố.