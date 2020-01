Hình ảnh xúc động trong tang lễ 3 công an hy sinh ở Đồng Tâm

Ngày 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trang trọng lễ tang ba công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng CAND.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn chào tiễn biệt các chiến sĩ. Ảnh: V.THỊNH

Theo ban tổ chức lễ tang, đã có trên 500 đoàn gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, bạn bè, người thân, thân bằng cố hữu gần xa đến viếng.



Trong lời điếu văn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã anh dũng hy sinh, để lại cho lực lượng CAND, gia đình, người thân những đau thương, mất mát vô cùng to lớn, nỗi tiếc thương vô hạn.

“Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9-1-2020 vừa qua, các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy kiên cường, không quản ngại hy sinh, kiên quyết bảo vệ mục tiêu, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các đối tượng vi phạm đến hơi thở cuối cùng” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, sự hy sinh này khiến lực lượng CAND mất đi những đảng viên kiên trung, những cán bộ công an trung thành, dũng cảm; đơn vị mất đi những đồng chí, đồng đội thân yêu; gia đình mất đi những người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha yêu quý, bà con khối phố mất đi những người láng giềng gần gũi, thân thương.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, động viên cha của Đại úy Phạm Công Huy. Ảnh: V.THỊNH

Điếu văn của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng bày tỏ: Sự mất mát to lớn này để lại cho gia đình và quần chúng nhân dân lòng tiếc thương vô hạn.

“Cầu mong cho linh hồn các đồng chí được siêu thoát, thanh thản nơi suối vàng, an giấc ngàn thu. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các đồng chí. Lực lượng CAND nguyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phát động phong trào học tập, thi đua noi gương hy sinh, anh dũng của các đồng chí trong toàn lực lượng công an” - điếu văn của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Đại diện cho ba gia đình các công an hy sinh, ông Nguyễn Huy Cự bày tỏ niềm xúc động được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang tiễn đưa chồng, cha, em của gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn các đơn vị đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ các gia đình tổ chức lễ tang này; trân trọng cảm ơn những người đã đến chia buồn, phúng viếng các liệt sĩ trong những ngày vừa qua và tại lễ tang ngày hôm nay...

Sau lễ viếng, đoàn xe tang đã đưa thi hài của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân rời Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để tiến hành hỏa táng.

Một số hình ảnh tại lễ tang







Linh cữu Đại úy Phạm Công Huy được di chuyển ra xe tang. Ảnh: V.THỊNH



Rất nhiều người không kìm được nước mắt khi bước chậm sau quan tài. Ảnh: V.THỊNH



Nhiều người nghẹn ngào khi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh về nơi chín suối. Ảnh: V.THỊNH





Các anh nằm xuống trong sự tiếc thương của nhiều người. Ảnh: V.THỊNH











Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ với mất mát của gia đình ba công an hy sinh. Ảnh: V.THỊNH



Linh cữu các anh được đưa lên xe bắt đầu chậm chậm rời nhà tang lễ. Ảnh: V.THỊNH



Đoàn xe tang nối đuôi nhau. Ảnh :V.THỊNH



Bên ngoài, rất nhiều người dân đứng tiễn đưa. Ảnh: V.THỊNH



Những đồng đội của các anh giơ tay chào khi đoàn xe tang rời nhà tang lễ. Ảnh: V.THỊNH