Hoàn tất khám xét nơi ở của một cán bộ Ban Dân tộc Nghệ An

Lúc 20 giờ 20 phút tối 23-7, công an đã hoàn tất khám xét nơi ở của ông Nguyễn Tâm Long (quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) tại xã Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An).



Công an làm việc với ông Long tại phòng làm việc ở Ban dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.L

Cuối chiều 23-7, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An khám xét phòng làm việc của ông Long tại tầng 2, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An (số 3, đường Định Bạt Tụy, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) và thu giữ một số tài liệu liên quan.

Đến hơn 19 giờ tối cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ công an đưa ông Long lên xe ô tô rời trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, về nhà riêng của ông này tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc tiếp tục khám xét.

Sau đó, ông Long được ra lên xe ô tô cùng các cán bộ, chiến sĩ công an rời nhà.

Công an đưa ông Long rời Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về nhà riêng của ông

Ông Long đang bị điều tra liên quan đến việc quản lý một số hạng mục trong thực hiện Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025.



Công an cùng ông Long về nhà riêng của ông Long tại TP Vinh. Ảnh: Đ.L

Trước đó, chiều tối 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Bị can Bốn bị bắt do đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ chương trình hỗ trợ Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu (tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, Nghệ An).



Cơ quan điều tra xác định số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng.