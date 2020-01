Khởi tố người châm lửa đốt bệnh viện, khống chế nữ điều dưỡng

Ngày 1-1-2020, một nguồn tin cho biết Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hội (31 tuổi, trú Thanh Hóa) về tội gây rối trật tự công cộng.



Cảnh sát khống chế bắt giữ Hội, giải cứu nữ điều dưỡng. Ảnh: Cảnh sát PCCC Nghệ An

Như đã đưa tin, lúc hơn 4 giờ sáng 26-12, khói lửa bất ngờ bốc lên từ buồng bệnh nhân rộng khoảng 30 m2 nằm ở tầng hai của Khoa ngoại, BV Phong Da liễu - Trung ương Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai). Lúc đó, các bác sĩ, bệnh nhân vừa thoát ra ngoài vừa tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, khi nhiều người đã thoát ra thì Hội đã khống chế một nữ điều dưỡng của bệnh viện ở lại, đe dọa, xé quần áo…

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9 cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chuyên dụng, hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Một tổ công tác đã kịp vô hiệu hóa nam bệnh nhân Hội, giải cứu được nạn nhân. Một tổ hướng dẫn các y, bác sĩ cùng bệnh nhân thoát nạn ra nơi an toàn. Một tổ khẩn trương phun nước dập lửa.

Qua điều tra cho thấy Hội bị tai nạn ở Thanh Hóa và đã được người dân băng bó vết thương nhưng Hội gỡ băng bó ra, rồi Hội được đưa đến BV Phong Da liễu - Trung ương Quỳnh Lập để cấp cứu. Hội được chuyển lên Khoa ngoại. Trong phòng điều trị, Hội lôi thuốc lá ra hút thì mọi người nhắc nhở rằng bệnh nhân không được hút thuốc trong phòng điều trị. Hội tỏ ra bực tức rồi châm lửa đốt từ khu vực cửa buồng vệ sinh nên khói lửa lan ra, bùng lên. Các bệnh nhân khác chạy thoát ra ngoài. Hội khống chế nữ điều dưỡng Lê Thị H. (đang mang bầu ba tháng) khiến chị H. bị chấn động não, phải điều trị, theo dõi sức khỏe.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng điều tra.