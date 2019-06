Khởi tố vụ sai phạm đất đai, xây dựng ở Bình Chánh

Liên quan đến loạt bài “Bất ổn về đất đai, xây dựng ở Bình Chánh” (đăng trên Pháp Luật TP.HCM từ ngày 16 đến 19-4), đến lúc này, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ để sớm khởi tố bị can liên quan.



Phát hiện cán bộ móc nối, tiếp tay với đầu nậu

Ngày 5-6, trong văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ đã thông tin về kết quả xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm cũng như những giải pháp để chấn chỉnh.

Về trách nhiệm của huyện Bình Chánh cùng các xã có liên quan và việc có hay không tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay của chính quyền dẫn tới tình trạng phân lô đất trái phép tràn lan, Chủ tịch huyện Bình Chánh thừa nhận “có phần trách nhiệm của huyện và các xã, thị trấn”. Nhưng vị lãnh đạo huyện Bình Chánh vẫn khẳng định: “Không có chuyện huyện buông lỏng quản lý, không có tình trạng chính quyền tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng”.

Tuy nhiên, ông Lữ thông tin: Qua công tác kiểm tra, giám sát và điều tra ban đầu, “huyện đã phát hiện một số cán bộ, công chức cấp xã có dấu hiệu móc nối, bao che, tiếp tay, thông đồng với các đầu nậu, có hành vi thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để làm lơ cho các công trình vi phạm xây dựng”. Các cán bộ, công chức này đã không kịp thời phát hiện, xử lý, để công trình tồn tại kéo dài, gây bức xúc và khiếu nại trong dân.

Người đứng đầu UBND huyện Bình Chánh cho hay số công trình vi phạm trong ba năm 2016-2018 có giảm nhưng tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng còn diễn ra, chưa chấm dứt với số lượng còn nhiều. Tình trạng phân lô, bán nền và xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Lữ, nguyên nhân là do trách nhiệm của chính quyền xã, thị trấn có lúc, có nơi còn buông lỏng quản lý địa bàn, chưa theo sát diễn biến tình hình vi phạm, chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm. “Cũng có các trường hợp cán bộ, công chức tiêu cực, có hành vi tiếp tay cho đầu nậu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến vi phạm không được xử lý kịp thời, dứt điểm” - ông Lữ cho hay.



Tình trạng phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn đang là vấn nạn ở huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT HOA

Sẽ khởi tố bị can, điều tra mở rộng

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về kết quả điều tra theo phản ánh của báo ra sao, ông Lữ cho hay hiện nay ngành công an đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ việc cán bộ, công chức móc nối, bao che, tiếp tay, thông đồng với đầu nậu xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Qua đó làm rõ hành vi các đối tượng đầu nậu mua bán, sang nhượng đất đai không đúng quy định pháp luật. “Qua báo cáo của công an huyện, hiện nay đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đang mở rộng điều tra để khởi tố bị can, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm khác theo đúng quy định pháp luật” - ông Lữ thông tin.

Liên quan đến những phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, ông Lữ cho biết huyện Bình Chánh đã tập trung xử lý dứt điểm công trình vi phạm. Cùng với đó là kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và thực hiện kỷ luật đối với cán bộ, công chức từ ấp đến xã. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, tại xã Vĩnh Lộc A tiến hành phê bình một, sa thải một cán bộ, công chức. Đối với trưởng ấp, có hai người bị phê bình và một bị bãi nhiệm. Tại xã Vĩnh Lộc B, phê bình một cán bộ, công chức và hai trưởng ấp.

Riêng với cấp huyện đã xem xét, kỷ luật bảy cán bộ, công chức có sai phạm liên quan đến đất đai, xây dựng. Trong đó khiển trách sáu người và buộc thôi việc một người.

Ông Lữ khẳng định với những cán bộ, công chức bị phát hiện có tiêu cực, huyện Bình Chánh sẽ xử lý nghiêm, kể cả buộc thôi việc và chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Theo Chủ tịch huyện Bình Chánh, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện.

Ông Lữ cho biết sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, huyện sẽ tiếp tục kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đảng viên có vi phạm.