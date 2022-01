Luôn đồng hành cùng chính quyền TP.HCM Tại buổi họp mặt, nhiều kiều bào đã chia sẻ trước những khó khăn của TP.HCM trong đại dịch và bày tỏ dù ở đâu cũng luôn dành tình cảm và hướng về TP. Ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Úc), Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại toàn cầu thương hiệu cafe Meet More, bày tỏ cám ơn lãnh đạo TP.HCM đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào về quê hương làm ăn, phát triển. “Đây là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó, đóng góp cho TP.HCM” - ông Luận nói. Theo ông Luận, trong năm qua TP.HCM đã trải qua một giai đoạn hết sức cam go vì dịch bệnh nhưng luôn kiên cường và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Đến nay TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, hiệu quả, linh hoạt với dịch bệnh. Trong năm 2022, ông Luận bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ tiếp tục dẫn đầu về cả nước về kinh tế - xã hội. Ông cũng khẳng định kiều bào sẽ luôn sẵn sàng và đồng hành cùng TP.HCM.