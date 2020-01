Lời khai của nghi phạm phóng hỏa ở quận 9 gây chết 5 người

Ngày 23-1, Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Hữu Phước (hay còn gọi là Hiền, SN 1982, ngụ phường Phước Long B, quận 9) để điều tra về vụ hỏa hoạn khiến năm người tử vong ở quận 9.



Bước đầu, Phước thừa nhận mình chính là người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy khiến bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh, cùng ngụ phường Phước Long B, quận 9) tử vong. Đây chính là những người hàng xóm, ở sát vách nhà Phước.



Hiện trường vụ cháy do Phước gây ra. ẢNH: THANH TUYỀN.



Cơ quan chức năng đã ngăn cấm người dân đi vào khu vực nhà bà Huệ thì căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào. ẢNH: THANH TUYỀN.

Tại cơ quan công an, Phước khai rằng lý do phóng hoả đốt nhà là do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình đồng ý nên đã phóng hoả. Lời khai của Phước cũng đã bác bỏ tin đồn của người dân rằng gia đình bà Huệ vay tiền của xã hội đen nên bị phóng hoả đốt nhà.

Với khả năng và nghiệp vụ của mình, lực lượng trinh sát Công an quận 9 đã tập trung điều tra, nhắm đến các mối quan hệ xung quanh gia đình bà Huệ trước tiên. Nỗ lực điều tra của trinh sát đã có kết quả ngoài mong đợi.

Đến khoảng 13 giờ chiều ngày 22-1, trinh sát phát hiện kẻ tình nghi chính là người hàng xóm tên Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, tên thường gọi là Hiền). Người này sống sát bên với gia đình nạn nhân.

Nhưng để có đủ chứng cứ thuyết phục, các trinh sát đã lùi lại một bước để tìm thêm chứng cứ. Lực lượng trinh sát đã toả ra các tuyến đường để tìm manh mối, hình ảnh của Phước sau khi đã gây án.



Lãnh đạo quận 9 có mặt tại hiện trường sau khi vụ cháy xảy ra để chỉ đạo giải quyết, xử lý vụ việc. ẢNH: THANH TUYỀN.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, khi đã thu thập được một số bằng chứng rõ ràng, lãnh đạo Công an quận 9 huy động lực lượng đến nhà Phước để bắt giữ đối tượng này. Khi được đưa về trụ sở công an, Phước vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Tại đây, Phước không nhận tội ngay mà luôn tìm cách chối tội. Các điều tra viên và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 đã liên tục đấu tranh với Phước. Các trinh sát vẫn kiên trì đấu tranh với Phước, đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục. Đến 22 giờ cùng ngày, Phước mới khai nhận mình chính là người gây nên vụ phóng hỏa đốt nhà.

Phước khai rằng, vì gia đình bà Huệ ở phía sau nhà Phước, thường băng ngang qua nhà Phước để vào nhà khiến Phước bực bội. Phước muốn bà Huệ chuyển đi nơi khác ở nên nhiều lần hỏi mua lại căn nhà nhưng gia đình bà Huệ không chịu.

Vì lẽ đó, Phước muốn hù doạ gia đình bà Huệ để chấp nhận bán nhà cho mình. Khuya ngày 21-2, Phước đã dùng xăng tẩm vào tấm giẻ rồi bật quẹt, châm lửa, ném chiếc khăn từ nhà mình qua chỗ dựng 4 chiếc xe máy ở nhà bà Huệ. Điều Phước không ngờ là tấm giẻ bắt lửa, gây cháy lớn khiến cả 5 người chết.

Gây án xong, Phước vẫn bình thản như không có chuyện gì, thậm chí còn không phụ giúp dập lửa như nhiều hàng xóm xung quanh khác. Phước vẫn thản nhiên đi chợ, sinh hoạt bình thường như để chứng minh mình không phạm tội.

Vụ việc đang được Công an quận 9 điều tra thêm.