Lũ miền Trung vượt mốc lịch sử năm 1983

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 8-10, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m.

Sáng nay, 9-10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến tính là 50-150mm.



Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m. Ảnh: KTTVQG

Riêng Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trường Sơn (Quảng Bình) 560mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 398mm, Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 260.4mm...



Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10-10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 11-10, ở các tỉnh Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, đến sáng nay, 9-10, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) sông Bồ (Thừa Thiên Huế) đang lên, sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên lại, các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống.

Dự báo, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Thừa Thiên Huế lên chậm; sông Kiến Giang dao động ở mức cao; các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9-10, sau giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Chùm ảnh về những nhân viên khí tượng thủy văn thức đêm đo lũ tại miền Trung.



Cán bộ trạm khí tượng thủy văn Đông Hà tham gia cứu hộ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: KTTVQG



Cán bộ trạm khí tượng thủy văn Thạch Hãn (Quảng Trị) thức đêm đo lũ. Ảnh: KTTVQG



Nước lũ bủa vây trạm thủy văn Thạch Hãn. Ảnh: KTTVQG.