Áp thấp nhiệt đới gây đợt mưa lũ ở miền Trung Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 4 giờ sáng 12-9, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), nằm ngay trên vùng biển khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và ít di chuyển. Đến tối, tâm ATNĐ vẫn ở ngoài biển nhưng vẫn duy trì sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do không có “dòng dẫn đường” nên ATNĐ vẫn nằm loanh quanh trên biển mà không vào bờ. Giải thích về hiện tượng này, ông Khiêm nói: ATNĐ nằm trong sự chi phối phức tạp của ba hệ thống áp cao cận nhiệt đới, là các hệ thống “dòng dẫn đường” chi phối sự di chuyển của bão. Do áp cao ở phía bắc suy yếu và di chuyển về phía đông, trong khi áp cao ở phía đông và phía tây ổn định khiến cho bão hầu như ít dịch chuyển nhưng sau đó sẽ vào bờ khi bão Chanthu đi lên phía bắc, áp cao phía đông lấn về phía tây. Do ảnh hưởng của ATNĐ, đợt mưa này sẽ kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó mở rộng ra phía Bắc Trung bộ. Hôm nay (13-9), khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Ngày mai, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa. Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang xuống. Từ đêm 12 đến 14-9, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1 - báo động 2. Mưa lũ gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. A.HIỀN