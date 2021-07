Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới đạt 87,45% Theo Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 30-6, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên có tín hiệu trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá là 26.915 tàu (đạt 87,45%). Số lượng tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định là 85.620 tàu, đạt 90,53%. Hiện cả nước có tổng cộng 49 cảng được chỉ định đủ điều kiện cho công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác cho tàu cá VN cập cảng bốc dỡ thủy sản. Theo Bộ NN&PTNT, hiện đã ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá VN vi phạm khai thác hải sản ở các nước, quốc đảo Thái Bình Dương. Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Thái Lan... năm 2020 đã giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 53 vụ/53 tàu; từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra 15 vụ/25 tàu, so với cùng kỳ năm 2020 đã giảm chín vụ/12 tàu. Các địa phương có vụ việc vi phạm giảm đáng kể so với trước như Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bến Tre...