Ngày 2-11, bão Goni vào Biển Đông, miền Trung chủ động ứng phó

79 người chết và mất tích do bão số 9 Tính đến 17 giờ 30 chiều 31-10, tình hình thiệt hại do bão số 9 tiếp tục tăng lên. Số người chết và mất tích đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 người do lũ, 45 người do sạt lở đất, 9 người do nguyên nhân khác.