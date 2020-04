Nghệ An: Từ 17-4, cán bộ, công chức trở lại trụ sở để làm việc

Sáng 16-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc bàn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn cao điểm.



Ngày 16-4, khá đông người dân ở TP Vinh ra đường. Ảnh: Đ.LAM

Cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm “có nguy cơ” cùng với các tỉnh Bình Dương, Thái Nguyên, Cần Thơ, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Sóc Trăng...

Sau khi thảo luận, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thống nhất từ ngày mai (17-4), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến trụ sở đi làm bình thường.

Tuy nhiên, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở. Riêng lực lượng vũ trang trên địa bàn Nghệ An thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành dọc.

Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An) yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, TP Vinh triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22-4 và các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với các cơ quan, công ty, người lao động ngoài công lập, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vận tải… tỉnh Nghệ An sẽ ra công điện khẩn vào chiều 16-4, đề cập chi tiết các yêu cầu thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội đến ngày 22- 4.