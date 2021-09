Ngày 21-9, tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà cho biết, hiện toàn tỉnh có trên 100 xã, phường là vùng xanh, đã chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15+ chứ chưa thực hiện theo Chỉ thị 19 hay bình thường mới.

“Hiện chỉ đang trong lộ trình của bình thường mới nên đề nghị Cấp ủy, Chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ các quy định cụ thể việc đi lại trong vùng xanh, tránh hiểu nhầm lẫn cứ đi lại thoải mái. Điều đó sẽ dẫn đến phát sinh dịch bệnh trở lại sẽ khó kiểm soát” - ông Hà nói thêm.



Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà đề nghị tuyên truyền cho người dân hiểu các quy định cụ thể việc đi lại, tránh hiểu nhầm lẫn. Ảnh: VŨ HỘI.

Về vấn đề này, đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai đang thực hiện việc mở dần từng bước lộ trình bình thường mới nên tại các xã, phường vùng xanh đang được nới lỏng đi lại trong phạm vi xã. Còn người dân đi ra khỏi xã, phường vùng xanh phải có giấy xác nhận của Chủ tịch UBND xã phường đó.

Các vùng khách thì vẫn giữ theo Giấy đi đường do Phòng CSGT công an tỉnh và Công an huyện, thành phố cấp. Hiện các chốt kiểm soát tiếp tục được duy trì, kiện toàn sắp xếp các chốt ở các vùng xanh để bảo vệ vùng xanh, với quyết tâm không để vùng xanh chuyển thành vùng vàng, cam, đỏ. Các chốt kiểm soát ở các vùng phong tỏa, cách ly sẽ sắp xếp thu hẹp lại nhưng chắc chắn.

“Việc tuần tra kiểm soát trên đường vẫn tiếp tục duy trì để kiểm soát người tham gia giao thông. Hiện tại có nhiều người dân đang có tâm lý đã nới lỏng, hiểu lầm đi ra đường thỏa mái. Không phải như vậy, vẫn kiểm soát chặt chẽ từng đối tượng đi đường và sẽ mở dần, cởi lỏng dần”, đại tá Đạt nói thêm.

Liên quan đến việc kiểm soát người dân đi lại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng khẳng định, nếu người dân đi lại trong xã, phường vùng xanh thì không phải cấp Giấy đi đường, trường hợp đi từ vùng xanh xã này sang xã khác thì phải có giấy cấp từ xã để xã nơi người dân đến biết và kiểm soát, tránh người từ xã vùng đỏ đi qua xã vùng xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Chúng ta đang nới lỏng từng bước nhưng phải thận trọng kiểm soát chứ không phải gây khó khăn cho người dân. Người dân vui lòng tiếp tục thực hiện thêm một thời gian nữa với phương châm chỉ được ra ngoài khi có việc gì thật sự cần thiết”.

Đồng quan điểm với việc cấp Giấy đi đường ở các vùng xanh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, việc cấp giấy của chính quyền xã để chứng minh công dân vùng xanh hay vùng đỏ, khi qua xã vùng xanh liền kề một cách bình thường.

“Điều này tiếp tục tạo điều kiện cho người dân không chỉ sinh hoạt thỏa mái trong xã xanh của mình mà có thể đi xã xanh lân cận thăm người thân, thực hiện các nhiệm vụ mà không bị hạn chế. Nhưng rất khoát không được qua vùng đỏ, nếu qua vùng đỏ thì không được quay vào vùng xanh”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.