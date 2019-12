Nhiều CSGT Đồng Nai chuyển công tác về phường, xã

Chiều 27-12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin năm nay kinh tế tăng trưởng ổn định, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh thực hiện đạt và vượt.



Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin báo chí. Ảnh: VH

Trong lĩnh vực kinh tế, một số điểm sáng nổi trội là GRDP tăng hơn 8%, đạt mục tiêu; GRDP bình quân đầu người đạt 4.810 USD (mục tiêu là 4.510-4.600 USD). Sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%; thương mại - dịch vụ tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt kế hoạch năm.

Tại buổi họp, PLO.VN đặt câu hỏi xoay quanh xử lý những vụ án dư luận quan tâm như băng nhóm giang hồ bao vây ô tô công an giữa đường do Ngô Đình Giang (tự Giang 36) cầm đầu; nhóm “tín dụng đen” xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước để khống chế giám đốc đòi tiền; và việc xử lý cán bộ CSGT có dấu hiệu bảo kê xe quá tải cũng như cán bộ, chiến sĩ sai phạm vừa qua…

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết về vụ án Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, đóng tại TP Biên Hòa), Ngô Đình Giang (tự Giang 36) và đồng phạm thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công an.

“Vụ việc phức tạp nên hiện công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đang điều tra và mở rộng. Bước đầu khởi tố đối với bị can Nguyễn Tấn Lương về tội trốn thuế. Riêng Ngô Đình Giang thì đang điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, chiếm đất” - Đại tá Thắng cho biết thêm.

Nói về vấn đề xử lý cán bộ trong vụ trên, Đại tá Văn Quyết Thắng cho hay bước đầu ban giám đốc đình chỉ hai tháng đối với Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113; Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự. Hai người này cùng Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, được điều chuyển sang Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh.



Nhóm thanh xiên xăm trổ do Giang "36" huy động đến vây xe công an.

“Còn riêng về vụ Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 2) và Trung tá Phạm Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1) bị tố bảo kê xe tải thì Thanh tra Bộ Công an xác định Trung tá Cảng đã gọi điện thoại để can thiệp xử lý 10 phương tiện vi phạm. Trung tá Tú đã gọi điện thoại can thiệp xử lý sáu phương tiện vi phạm” - Đại tá Thắng nói thêm.

Trả lời về thông tin một số cán bộ CSGT về phường, xã làm việc, Đại tá Văn Quyết Thắng cho rằng đây là công tác thường xuyên về khâu tổ chức cán bộ. Đây cũng là chủ trương của Bộ luân chuyển cán bộ chính quy về công an xã, thị trấn để tăng cường.

“CSGT cũng học quản lý hành chính, có nghĩa là về công an xã vẫn làm được. Một số các đội trưởng, đội phó đưa về làm trưởng, phó công an xã. CSGT không có chức vụ thì đưa về làm công an viên hoặc đưa về đội phong trào” - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói thêm.