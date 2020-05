Việc này nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) diễn ra vào sáng 17-5 tại Trung tâm Hội nghị - Khách sạn Giao Tế (TP Vinh, Nghệ An).



Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tình cảm của quê hương đối với Bác Hồ; phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển như mong muốn của Người.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết việc tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thông qua đó nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trong những ngày này, tại Nghệ An, nhiều hoạt động cũng được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày sinh của Người. Cụ thể, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã được chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ để đón tiếp mọi người con trong và ngoài nước đến viếng thăm. Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức trực tuyến hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Sở VH&TT tỉnh Nghệ An cũng tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ (TP Vinh).

Ngoài ra, vào 20 giờ ngày 19-5, chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” sẽ được phát sóng trên VTV1 với năm điểm cầu ở Hà Nội, Nghệ An, Tuyên Quang, TP.HCM, Đồng Tháp…