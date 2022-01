Trong 2 ngày 22 và 23-1-2022 TP Thủ Đức đã tổ chức ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước để chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.

Chương trình ngày hội khinh khí cầu, diễu hành du thuyền và hoạt động thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn đã diên ra từ khu vực nóc hầm Thủ Thiêm - Cầu Sài Gòn - Cầu Phú Mỹ.



Khinh khí cầu chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức

Ngày hội là hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm của du lịch TP, qua đó tái khẳng định hình ảnh TP.HCM - điểm đến “an toàn - hấp dẫn - sôi động và tràn đầy hứng khởi” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại TP trong năm 2022.

Trong 2 ngày diễn ra, ngày hội đã mang đến cho người dân TP và du khách rất nhiều các hoạt động đặc sắc, mới lạ, với những trải nghiệm, cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ngày hội cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức (1-1-2021 đến 1-1-2022) - TP của vùng đất giàu tiềm năng du lịch với 34 tài nguyên du lịch văn hóa và nhiều điểm đến hấp dẫn với khách du lịch như Bảo tàng Áo dài, chùa Bửu Long, chùa Hội Sơn, Công viên văn hóa các dân tộc, Đền tưởng niệm các vua Hùng, đình Phong Phú, các khu vui chơi giải trí, làng nghề…

Bên cạnh đó, tại ngày hội còn có một số hoạt động đáng chú ý như cuộc thi ảnh đẹp du lịch về sự kiện Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và hoạt động thể thao dưới nước...

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết ngoài vị trí tổ chức khai mạc tại Công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn, ngày hội cũng tạo điều kiện để người dân và du khách có thể dễ dàng thưởng lãm các hoạt động biểu diễn từ nhiều khu vực khác nhau như khu vực bờ sông cuối đường đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội, Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, tòa nhà cao ốc có hướng nhìn ra Công viên Hầm Thủ Thiêm.

“Ngày hội có nhiều hoạt động hưởng ứng dành cho người dân và khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm tại Công viên nóc hầm Thủ Thiêm, gồm nhảy bao bố, trò chơi may mắn, đố vui hái lộc đầu xuân và đa dạng chương trình biểu diễn nghệ thuật” ông Phùng nói thêm.



TP của vùng đất giàu tiềm năng du lịch

Trước đó, vào sáng 16-1-2022, TP Thủ Đức cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải đua xe đạp Mừng Xuân – Mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức năm 2022 tranh cúp Telio.

Giải đua đã thu hút gần 200 vận động viên đến từ 21 câu lạc bộ xe đạp tại TP. HCM và Đồng Nai về tham gia dự.

Các vận động viên được chia làm 2 nhóm tuổi, từ 16 đến 40 tuổi và từ 41 đến 55 tuổi, xuất phát trước trụ sở UBND TP Thủ Đức, đi qua hầu hết cung đường lớn của TP Thủ Đức như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Nguyễn Văn Bá, Trương Văn Bang… với lộ trình dài 54km.

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được thông qua chiều 9-12-2020. Với Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 và TP Thủ Đức chính thức được thành lập với diện tích tự nhiên là 211,56 km2 và quy mô dân số 1.013.795 người.

Tại Nghị quyết được thông qua, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của Quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức.

Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người. TP Thủ Đức sau khi thành lập giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

TP Thủ Đức sẽ có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.



Một góc TP Thủ Đức đoạn qua cụm ĐH Quốc gia TP.HCM và Khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau một năm thành lập, TP Thủ Đức có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.350 tỉ đồng, hiện tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 41.320 doanh nghiệp và TP Thủ Đức đã đạt được nhiều thành quả tích cực ở nhiều mặt. Trong đó có 10 kết quả nổi bật trong năm 2021.

Một là, TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. TP Thủ Đức chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, duy trì các mặt hoạt động kinh tế - xã hội.

Ba là, chủ động phối hợp, tham mưu cơ chế, chính sách, đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước.

Bốn là, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1).

Sáu là, chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai các giải pháp hiệu quả trên lĩnh vực y tế trong công tác phòng chống dịch.

Bảy là, lan tỏa sâu rộng phong trào “Thủ Đức nghĩa tình – vì dân phục vụ”, là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Tám là, chủ động, linh hoạt thích ứng với dịch bệnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách năm 2021 của TP Thủ Đức vượt chỉ tiêu đề ra, trong năm 2021 có hơn 4.000 doanh nghiệp hoạt động mới với tổng số vốn đăng ký hơn 26.000 tỉ đồng...

Chín là, lực lượng vũ trang đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mười là, TP Thủ Đức tri ân các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch TP Thủ Đức nhận Huân chương lao động hạng ba Trong Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2; kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức ngày 22-1, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã nhận Huân chương lao động hạng ba vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 đến năm 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, quê ở Quảng Ngãi; trình độ kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý hạ tầng Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và đến 2-2021 được bầu làm chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP.HCM.