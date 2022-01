Sáng 23-1, gần 100 chiến sĩ cảnh sát giao thông, cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đến nhà hàng, bến xe tuyên truyền tài xế

Phát biểu tại lễ phát động, thượng tá Tân Xuân Tiên - Phó trưởng CATP Thủ Đức nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng nhất chính là nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật GTĐB đối với người tham gia giao thông. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT). Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông cho quần chúng nhân dân sẽ còn được thực hiện xuyên suốt, lâu dài”.

Theo Công an TP Thủ Đức, trong 30 ngày cao điểm, Công an TP sẽ tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chỉ trong tháng 12-2021, đã in ấn, phát trực tiếp hơn 40.000 tờ thông tin, gần 5.000 móc khóa phổ biến kỹ năng cơ bản cho người dân khi tham gia giao thông.



Công an TP Thủ Đức phát tờ rơi tuyên truyên cho các tài xế thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT. Ảnh: TS

Công an TP cũng thực hiện giảng trực tuyến 40 buổi cho hơn 25.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng về văn hóa giao thông. Tổ chức chiếu video clip trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, phổ biến những nội dung chính trong nghị định 123/NĐ-CP của Chính phủ, giáo dục thanh niên công nhân không tham gia đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép. Cùng với đó là hàng trăm tờ thông báo tuyên truyền liên quan đến đảm bảo ATGT được soạn thảo và đăng tải trên báo chí, mạng xã hội.

Sau lễ ra quân, lực lượng Công an đã trực tiếp đến nhiều chủ quán, Bến xe Miền Đông mới, Cảng Phú Hữu, Cảng Cát Lái… để tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp ATGT có khẩu hiệu: “Vì sự an toàn của mọi người, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia”.

TP Thủ Đức nằm ở cửa ngõ ra vào TP.HCM, với dân số hơn 1 triệu người, địa bàn khá rộng. Vì vậy, lực lượng công an luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông. Một số tuyến đường vào những năm trước đây thường xảy ra TNGT chết người như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Xiển, nhờ tăng cường kết hợp giữa giáo dục pháp luật đi đôi với xử lý vi phạm, nên đến nay tình hình đã được cải thiện.



Công an đến các nhà hàng tuyên truyền “Vì sự an toàn của mọi người, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia”. Ảnh: TS

Song song với kiểm tra đột xuất trên các tuyến đường, tổ công tác liên ngành của TP Thủ Đức, trong đó nòng cốt là lực lượng công an thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích với tài xế xe khách, xe đầu kéo tại Bến xe Miền Đông mới, cảng Phú Hữu và các ICD Container.

Chỉ tính riêng ba ngày gần nhất, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện 145 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, đề xuất xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Cũng qua công tác tuần tra, lực lượng CSGT đã bắt giữ một người tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 16 tép heroin; bắt 2 người khác mua bán trái phép 200g ma túy tổng hợp, bàn giao đội nghiệp vụ xử lý.

Quyết tâm kéo giảm 5-10% tai nạn

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng CA TP Thủ Đức, cho biết: Theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn TP. Thủ Đức xảy ra 24 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 12 người. Trong đó tai nạn từ ít nghiêm trọng trở lên 8 vụ, làm chết 10 người.

Để hạn chế TNGT, Thượng tá Tiên đề nghị 100% cán bộ chiến sĩ công an đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân các nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Tổ chức các tổ tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, giải đáp các quy định của pháp luật tại các bến cảng, bến xe khách trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đặc biệt tổ chức tuyên truyền, vận động chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn đặt bảng pano gắn với slogan: “Vì sự an toàn của mọi người. Không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia”.

“Vì an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của bản thân, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và vì trật tự an toàn xã hội, mọi người dân khi tham gia giao thông hãy tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật giao thông”, Thượng tá Tân Xuân Tiên nói.



Nhiều tài xế bất ngờ nhưng hoàn toàn đồng tình với phương an thực hiện của Công an TP Thủ Đức. Ảnh: TS

Tại buổi lễ tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và phát động ra quân năm ATGT – 2022 tại TP Thủ Đức, chính quyền TP này cũng cho biết trong năm 2011 trên địa bàn TP đã xảy ra 356 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, làm bị thương 139 người.

Trong năm 2022, TP Thủ Đức quyết tâm kéo giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

TP Thủ Đức đánh giá, nguyên nhân tình hình tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế là do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh trên địa bàn thành phố. Hệ thống giao thông huyết mạch chính nhỏ hẹp, thiếu đồng bộ, chậm được nâng cấp, mở rộng và đầu tư hoàn chỉnh.

Trên địa bàn tồn tại gần 200 kho bãi containner kéo theo các phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, nhất là các phương tiện vận tải như xe ben, xe đầu kéo hoạt động ngày càng nhiều trên các tuyến đường trên địa bàn thảnh phố…

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức yêu cầu Ban ATGT TP Thủ Đức tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và Chủ tịch UBND 34 phường xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung, quyết tâm thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Hoàng Tùng kêu gọi các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; góp phần bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP Thủ Đức.