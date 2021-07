TP.HCM điều chỉnh hoạt động các chốt, trạm kiểm soát nội ô Chiều 13-7, Công an TP.HCM cho biết đã điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 trong nội ô TP của cấp quận, huyện, TP Thủ Đức. Theo đó, các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô TP sẽ chuyển từ hoạt động cố định sang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt, trạm. Khi không tuần tra, kiểm tra lưu động, các lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tại các chốt cố định trong nội ô TP theo phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên. Việc kiểm tra ngẫu nhiên này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, không để xảy ra ùn ứ giao thông tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong nội ô TP. Theo Công an TP.HCM, các chốt sẽ chỉ kiểm tra những trường hợp có căn cứ, dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà khi không cần thiết hoặc không thuộc nhóm được ra đường theo quy định. Trước đó, trưa 13-7, các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 cấp quận, huyện ở TP.HCM đã được tháo dỡ. Riêng 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ ra vào TP vẫn hoạt động bình thường. Cùng ngày, lãnh đạo Đội CSGT - trật tự quận Gò Vấp cho biết đã thành lập bốn tổ tuần tra lưu động, mỗi tổ khoảng năm người gồm CSGT, các đội nghiệp vụ, công an phường. Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự quận 1 cũng cho hay đã gỡ bỏ các chốt kiểm soát trên địa bàn quận và thành lập các tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng khác như mô hình tổ 363, kết hợp phòng chống tội phạm. Trong khi đó, TP Thủ Đức cũng tổ chức năm tổ gồm CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động thường xuyên phối hợp luân phiên tuần tra trên địa bàn. Đặc biệt tập trung xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, trong đó có việc ra đường không có lý do chính đáng. TP Thủ Đức cũng lưu ý các điểm phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 vẫn duy trì hoạt động bình thường, người dân tránh nhầm lẫn với các chốt kiểm soát ngoài đường. N.TÂN - L.THOA - T.SANG