Tại Lạng Sơn: Ngày 17-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu ông Hồ Tiến Thiệu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị.

Ông Thiệu từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại Bình Dương: Ngày 16-7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Tỉnh ủy Bình Dương cũng chỉ định, bổ sung Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 14-7.

Tại Kiên Giang: Chiều 16-7, tại Kỳ họp thứ 20, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trình HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Tại Thừa Thiên – Huế: Ngày 16-7, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hà Nội: Chiều 16-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 -2020.



Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Huỳnh Tấn Việt nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VGP

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962 tại Đông Hòa, Phú Yên. Ông Việt có trình độ cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản lý nhà nước.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên; Giám đốc Sở Công nghiệp Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Tại Bến Tre: Ngày 15-7, Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Võ Công Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Tại TP.HCM: Chiều 13-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo Thường trực Thành ủy chúc mừng ông Dương Ngọc Hải. Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM

Ông Dương Ngọc Hải năm nay 52 tuổi, quê ở Long An. Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM vào đầu tháng 7-2019. Đến tháng 1-2020, ông được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ngày 20-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y ông Dương Ngọc Hải giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hà Nam: Ngày 13 và 14-7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Nam, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam đối với ông Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Nam và ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để bầu giữ chức Ủy viên và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc bầu ông Dương Thanh Bình giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Ông Dương Thanh Bình sinh năm 1961, quê quán xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; ông tốt nghiệp cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận các chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ 2015-2020, ông tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Quảng Ninh có tân nữ Phó Chủ tịch tỉnh Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: VGP Bà Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1976, quê quán Hải Dương. Bà Hạnh là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngành xã hội học, cử nhân luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoành Bồ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Ngày 14-7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp, kế thừa chân giá trị cao quý của toàn ngành đã gầy dựng; phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết... để phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày 14-7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Nguyễn Thế Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Với hơn 20 năm công tác trong ngành tài chính, ông Mạnh được đánh giá là người có khả năng tiếp cận, nắm bắt công việc nhanh; phẩm chất trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng quy tụ được tập thể công chức, viên chức, người lao động... Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Ngày 13-7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Tuấn có gần 30 năm công tác trong ngành tài chính. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Tạ Anh Tuấn từng là Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó luân chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính. Năm 2018, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.