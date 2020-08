Nhiều tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm của bão số 2

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào 19h tối nay, 1-8, tâm bão số 2 còn cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An 280km về phía đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Với hướng di chuyển tây tây bắc, dự báo đến 7h sáng mai, tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Sau đó, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Đường đi của bão số 2.

Do ảnh hưởng của bão số 2, hôm nay, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Cà Mau, Kiên Giang đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi lên đến hơn 200mm như Hà Tĩnh, Kiên Giang... Mưa lớn gây ngập cục bộ từ 20-40cm một số tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 17h chiều nay, 1-8, vẫn còn 754 tàu/2.669 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Hiện đã có 5 tỉnh, thành phố tiến hành cấm biển. Trong đó, Quảng Ninh cấm biển từ 0h ngày 2-8, Hải Phòng từ 18h ngày 1-8, Thái Bình từ 15h ngày 1-8, Nam Định từ 6h ngày 2-8, Ninh Bình từ 18h ngày 1-8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển bị ảnh hưởng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Cụ thể, đối với khu vực trên biển và các đảo, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm. Tùy theo diễn biến của bão, các địa phương ven biển quyết định việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát phương án di dời dân cư ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, cần lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực sơ tán.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết tại tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lỹ. Đặc biệt, các địa phương chủ động sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính...