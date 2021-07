Đà Nẵng, Quảng Nam: Sẽ triển khai nhanh nhất có thể Ngày 16-7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, cho biết sở đã họp, lấy ý kiến các ngành, các địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ cho NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. “Sở đã hoàn chỉnh kế hoạch và trình UBND TP, dự kiến đầu tuần tới ủy ban sẽ họp và ban hành. Tinh thần là sẽ triển khai nhanh nhất có thể để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ khó khăn” - ông An nói. Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã có tờ trình UBND TP về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ kinh doanh và NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến hơn 92.000 người dân sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí đề xuất hơn 92 tỉ đồng. Tại tỉnh Quảng Nam, ngày 16-7, ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh này đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị xác định và thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao. Đồng thời quá trình thực hiện có sự tham gia, giám sát, phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam và hội, đoàn thể các cấp. “Đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. NLĐ được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia” - bản kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam nêu.