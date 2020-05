Nữ sinh 14 tuổi mất tích: Tìm thấy thi thể trên sông

Chiều 2-5, UBND xã Xuân Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm, vớt được thi thể em Bùi Thị Hoài Th. (14 tuổi, học lớp 8, trú tại xã Xuân Tường) trên sông Lam.



Xe điện và dép của em Th. để lại trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam).

Trước đó, chiều 1-5, tại gia đình em Th. có tổ chức buổi nghỉ lễ, gặp mặt đông người. Đến khoảng 20 giờ, khi mọi người đã về hết thì em Th. xin người thân đi xe đạp điện đến nhà bạn để mượn sách về học tập.

Sau đó, người thân không thấy em Th. trở về đã tổ chức đi tìm kiếm em. Người dân phát hiện chiếc xe đạp điện và đôi dép của em Th. để lại trên cầu Rộ bắc qua sông Lam (đoạn chảy qua huyện Thanh Chương).

Do vậy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An) đã điều hai xe chở thêm xuồng cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai các đội hình nghiệp vụ tìm kiếm em Th. trên sông Lam.



Khu vực vớt được thi thể em Th. trên sông Lam.

Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể em Th. được vớt lên đoạn chảy qua xã Nam Thượng (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cách cầu Rộ chừng 20 km. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Th.

Được biết thời gian qua, cha em Th. đi xuất khẩu lao động, em Th. sống cùng mẹ và hai em ở quê nhà.