Nữ sinh 15 tuổi mất liên lạc bí ẩn

Tối 16-5, chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết suốt một tuần nay gia đình cùng cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Lê Thị Thu Hằng (con gái đầu của vợ chồng chị Nguyệt) nhưng vẫn bặt vô âm tín.



Gia đình in hình ảnh và thông tin để đi dán, tìm cháu Hằng.

Theo chị Nguyệt, sáng Chủ nhật (10-5), cháu Hằng thức giấc và có đi tập thể dục rồi sau đó gia đình không thấy Hằng nên đi tìm kiếm. “Đến sáng hôm sau (11-5), tôi nhận được điện thoại của Hằng điện về nói “mẹ ơi ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Con gái tôi chỉ nói được chừng ấy rồi cúp máy ngay. Chúng tôi liền đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy con và không liên lạc được với con”.



Gia đình chị Nguyệt đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị công an vào cuộc. Trước khi mất liên lạc, cháu Hằng mặc áo sọc vàng nây, quần màu tím than, có đeo khẩu trang.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, tìm cháu Hằng.