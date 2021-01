Ông Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Sáng 22-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tại Hội trường chính, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp xem và góp ý đối với một số nội dung được diễn tập gồm nghi lễ chào cờ, chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu chương trình âm nhạc, phim tài liệu phục vụ đại biểu trong thời gian trước, giữa giờ nghỉ giải lao của Đại hội.

Ngay sau buổi kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã họp với đại diện các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại hội.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác, đại diện các Tiểu ban, cho biết đến nay, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất từ công tác an ninh, hậu cần, lễ tân... , đại diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia cho biết Hội trường chính diễn ra Đại hội gồm 1.601 ghế ngồi, đảm bảo đủ cho các đại biểu chính thức và khách mời.

Các thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng... đã được trang bị đầy đủ, đảm bảo an ninh, an toàn.

Phía sau Hội trường lớn là một hội trường nhỏ, được trang bị màn hình chiếu hình ảnh từ Hội trường lớn, nhằm đảm bảo phương án giãn cách đối với các trường hợp có sức khỏe không ổn định.

Hệ thống điện của toàn bộ Trung tâm hội nghị được trang bị theo ba cấp, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị nâng, treo đã được kiểm định nhiều lần về độ an toàn, an ninh.

Đại diện Tiểu ban An ninh trật tự cho biết thêm công tác đảm bảo an toàn cho đại biểu và khách mời được triển khai nghiêm túc và ở cấp độ cao nhất. Cùng với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ở các cửa ra vào Trung tâm hội nghị được chú trọng.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đến nay, đã có 68/98 cơ quan quốc tế tại Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 36 đại sứ, 17 đại biện, bảy phó đại sứ, ba cán bộ ngoại giao, sáu đại diện cơ quan quốc tế.



Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của các đơn vị; đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh chỉ còn thời gian ngắn nữa Đại hội sẽ diễn ra, các đơn vị cần hết sức chú ý triển khai hiệu quả công việc để đạt kết quả tốt nhất, không để xảy ra sơ suất.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị kiểm tra sát sao phương án phân luồng giao thông hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, vừa đảm bảo đúng giờ cho các đại biểu dự Đại hội…

“Tôi đề nghị các đơn vị phát huy các thành tích đạt được thời gian qua, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến thành công của Đại hội. Đây là sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân để đảm bảo Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp” -Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.