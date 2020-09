Phó ban Tuyên giáo huyện ủy bị khởi tố vì vu khống lãnh đạo

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo, để điều tra về hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín lãnh đạo huyện.



Cụ thể, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, nhiều lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo, lãnh đạo các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhiều hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống, không đúng sự thật, phá rối Đại hội Đảng các cấp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ ông Nguyễn Mạnh Toàn là người viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín các lãnh đạo huyện Tam Đảo.