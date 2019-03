Phó Thủ tướng có ý kiến vụ ép hôn cô gái trong thang máy

Văn bản nêu trên cũng nhắc tới vụ việc trên báo về việc giang hồ xách đinh ba, mã tấu tấn công quán vì không đóng tiền bảo kê ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Văn bản yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP. HCM chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi côn đồ của các đối tượng “giang hồ”, “xã hội đen” như nội dung bài báo phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn triệt để hành động gây mất an ninh, trật tự của các đối tượng này, bảo đảm an toàn cho nhân dân, báo cáo trước ngày 15-4.