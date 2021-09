Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch vào chiều 16-9.



Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chống dịch và kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương. Theo Phó Thủ tướng, ban đầu khi dịch bùng phát, Bình Dương có lúng túng nhưng sau đó đã nhanh chóng chấn chỉnh và có nhiều giải pháp sáng tạo để khống chế dịch bệnh.



Phó Thủ tướng đến thăm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, là tỉ lệ người nhiễm so với tỉ lệ dân số là cao nhưng số lượng tử vong thấp. Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương cố gắng hết sức để giảm số ca tử vong xuống thấp nhất có thể.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bình Dương quét đi, quét lại nhiều lần tại các “điểm đỏ” để thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh sớm đưa địa phương trở lại cuộc sống bình thường mới.

“Bình Dương đã giãn cách một thời gian khá lâu, đến thời điểm này người dân, doanh nghiệp và tất cả chúng ta đều mong mong muốn kiểm soát được dịch bệnh, để đưa đời sống trở lại bình thường”- Phó thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: “Chúng ta đang ở giai đoạn cuối trong việc chống dịch COVID-19, nên cố gắng giữ từng pháo đài. Xã phường, thị trấn, doanh nghiệp là pháo đài nhưng chúng ta có thể chia nhỏ pháo đài hơn nữa để tiếp tục khoanh vùng thành các điểm nhỏ để làm sạch F0.

Việc đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19 là không thể, nhưng chúng ta tiêm vaccine và kết hợp với cách biện pháp khác để giảm số người trở nặng và giảm số người tử vong”, Phó Thủ tướng nói.

Đối với việc mở cửa trở lại các “vùng xanh” tiến tới dần dần đưa cuộc sống trở lại bình thường, Phó Thủ tướng lưu ý. “Làm đến đâu chắc chắn đến đó, mở từng bước chắn chắn và an toàn. Hiện nay, khi các địa phương mở cửa đã tính đến phương án từng bước mở cửa các loại hình kinh doanh, trước hết thiết yếu. Tuy nhiên, theo tôi tất cả các loại hình kinh doanh tồn tại trong xã hội đều có lý do của nó, vẫn có một số bộ phận người dân trông chờ vào đó để sống. Vậy nên loại hình kinh doanh có đầy đủ các điều kiện an toàn thì nên xem xét cho mở cửa hoạt động”.

Về điều trị, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tập trung điều trị, trong đó cố gắng quản lý F0 tại nhà một cách an toàn. Muốn thế phải có tổ chức y tế cơ sở, cần có hệ thống theo dõi sát các F0 đang cách ly ở nhà, bởi nếu chuyển nặng không kịp cứu chữa là tử vong.

Cùng với đó, tổ chức lại các trung tâm cách ly hiện nay thành các khu điều trị tầng thấp. “Quan trọng là nhân lực gối đầu” phải đạo tạo con người để khi nguồn nhân lực hỗ trợ rút đi, thì Bình Dương có thể tự vận hành tốt công tác chống dịch và cần quan tâm đến chế độ cho đội ngũ y bác sĩ, tuyến đầu chống dịch.

Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Bình Dương cần kiên quyết giữ vững “vùng xanh”, tập trung làm sạch, thu hẹp “vùng đỏ”.



Phó Thủ tướng trao đổi về công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B. Ảnh: LÊ ÁNH



Nơi cung cấp oxi tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B. Ảnh: LÊ ÁNH



Khu điều trị F0 tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B. Ảnh: LÊ ÁNH







Phó Thủ tướng vẫy tay chào thăm hỏi cán bộ, y bác sĩ và các F0 tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B. Ảnh: LÊ ÁNH



Phó Thủ tướng trao đổi với ông Nguyễn Văn Đông-Bí thư TP Thủ Dầu Một về công tác chống dịch. Ảnh: LÊ ÁNH







Phó Thủ tướng nhấn mạnh mở cửa từng bước chắc chắn và an toàn. Ảnh: LÊ ÁNH