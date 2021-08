Ngày 27-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch ở tỉnh Long An.

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết đến nay, số ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 20.433 trường hợp, đã điều trị khỏi 13.376 ca; đang diều trị, theo dõi tại nhà 5.475 ca, 1.330 ca đang chờ đi điều trị, tử vong 244 ca.

Số ca mắc của Long An những ngày gần đây có xu hướng đi ngang và đi xuống. Số ca nhiễm mới chủ yếu phát sinh trong khu cách ly, phong tỏa (60%-70%), số ca nhiễm cộng đồng 30%- 40%, dù tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe lãnh đạo tỉnh Long An báo cáo về triển khai tiến độ xét nghiệm sàng lọc diện rộng ở các vùng đỏ ở huyện Đức Hòa. Ảnh: VGP

Tỉnh Long An xác định sáu huyện đã ở mức độ bình thường mới (vùng xanh); mức độ nguy cơ (vùng vàng) và nguy cơ cao (vùng cam) là năm huyện và ba ngày gần đây không ghi nhận ca nhiễm mới; mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ) là ba huyện và TP Tân An.

“Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát tại các huyện, trừ hai huyện Bến Lức, Đức Hòa” - ông Phạm Đức Hòa nói và cho biết tỉnh đã tập trung tăng cường cơ sở vật chất, cấp thuốc, oxy, chế độ chăm sóc cho các khu tiếp nhận, cách ly F0 không triệu chứng; thiết lập hệ thống oxy tập trung ngay tại các cơ sở điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Do vậy, thời gian qua, Long An đã giảm thấp nhất tỉ lệ F0 không triệu chứng chuyển sang có triệu chứng, diễn biến nặng, không để các cơ sở tuyến trên bị quá tải. Long An đã đưa vào sử dụng 10 bệnh viện dã chiến với quy mô 6.530 giường và sẽ hoàn thành ba bệnh viện với khoảng 4.000 giường trước ngày 30-8.

Long An tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh mua 500.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh và 700.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR để phục vụ công tác sàng lọc diện rộng; hỗ trợ thêm nhân sự có chuyên môn về y tế giúp tỉnh thực hiện tốt công tác điều trị COVID-19. Trước mắt tỉnh cần 36 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 424 bác sĩ hô hấp, cấp cứu, truyền nhiễm, tim mạch, nội thần kinh, cấp kinh phí phòng chống dịch theo quy định.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Long An được cấp gần 760.000 liều, đã sử dụng khoảng 530.000 liều, hiện đang tổ chức tiêm mũi 2 và người dân ở các địa phương “vùng đỏ”.

Lãnh đạo tỉnh Long An cho biết sẽ triển khai ngay chỉ đạo của Phó Thủ tướng về sử dụng xét nghiệm nhanh mẫu gộp, đại điện hộ gia đình tại các “vùng đỏ” khoảng 3 lần trong vòng 1 tuần tới, sau đó triển khai xét nghiệm RT-PCR, làm sạch từng địa bàn, mở rộng thêm vùng xanh.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Bệnh viện hồi sức bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, những cách làm sáng tạo của Long An đã có những bước đi rất sớm trong “giữ vùng xanh, khoanh vùng đỏ”, chấn chỉnh hoạt động tại các khu cách ly F0 tập trung, thiết lập các hệ thống oxy tập trung ngay tại các bệnh viện tuyến huyện để điều trị từ sớm cho bệnh nhân COVID-19 mới bắt đầu có dấu hiệu chuyển nặng, điều chỉnh công tác xét nghiệm…

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục tận dụng thời gian giãn cách để kiểm soát cho được dịch bệnh trước ngày 1-9; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, trong đó tập trung cho nhóm đối tượng ưu tiên và 4 địa phương vùng đỏ; làm tốt công tác an sinh xã hội đối với người dân; từng bước chuẩn bị các kế hoạch, phương án kỹ càng, chắc chắn trước khi khôi phục lại hoạt động sản xuất đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn…

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, Phó Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra tại huyện Đức Hòa, địa phương có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và đang triển khai xét nghiệm diện rộng, quét nhiều lần để bóc tách hết các ca nhiễm COVID-19 (F0) khỏi cộng đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu huyện phải rút ngắn thời gian giữa hai lần xét nghiệm xuống 2-3 ngày để bóc tách F0 càng nhanh càng tốt (hiện nay là khoảng năm ngày).

Phó Thủ tướng trực tiếp xuống thăm người lao động tại khu nhà trọ Hai Bình (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ). Ảnh: VGP Sau đó, Phó Thủ tướng cũng trực tiếp xuống thăm người lao động tại khu nhà trọ Hai Bình (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ). Tại đây, Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương, ở nhiều khu nhà trọ không chỉ có công nhân trẻ mà nhiều gia đình còn có trẻ nhỏ, vì vậy, phải quan tâm hỗ trợ thêm sữa, hoa quả… cho các cháu. Đồng thời ông yêu cầu lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Đức Hòa tính toán đến phương án di dời toàn bộ để khử khuẩn, làm sạch, sau đó đưa những người có kết quả âm tính về lại đối với các khu nhà trọ có mức độ lây nhiễm đậm đặc. Bí thư Tỉnh uỷ Long An Phạm Văn Được sau đó đã gọi điện thoại yêu cầu lãnh đạo huyện Bến Lức, địa phương đang triển khai xét nghiệm tại các khu trọ công nhân điều chỉnh lại theo gợi ý của Phó Thủ tướng.

Theo Chinhphu.vn