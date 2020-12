Quy trình cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới

Thời hạn xử lý hồ sơ cấp CCCD Nếu công dân nộp hồ sơ tại cấp huyện, với những địa bàn thuộc TP hoặc thị xã, công an phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử của công dân lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (đối với cấp, đổi) và 5 ngày (đối với cấp lại), kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ. Với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, thời hạn là 10 ngày; với các khu vực còn lại là 5 ngày; kể cả cấp, đổi hay cấp lại. Nếu công dân nộp hồ sơ tại cấp tỉnh, thời hạn hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là 2 ngày. Về phần Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, nếu dữ liệu điện tử do Công an các tỉnh/TP chuyển lên thì trong vòng 2 ngày (đối với cấp, đổi) và 5 ngày (đối với cấp lại) kể từ khi nhận đủ dữ liệu, Cục trưởng phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD. Nếu hồ sơ do Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp nhận thì thời hạn là 4 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ CCCD, Cục phải chuyển phát thẻ về đến nơi làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD của công dân.