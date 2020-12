Bộ Công an: Cấp thẻ căn cước công dân không cần tờ khai

Chuẩn bị phát hành thẻ CCCD mẫu mới Dự kiến, trong tuần đầu của tháng 1-2021, ngành công an sẽ bắt đầu phát hành thẻ CCCD theo mẫu mới. Ngoài các trường thông tin cơ bản như hiện nay, thẻ CCCD mới sẽ có dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), mã QR code (mã phản hồi nhanh hay mã vạch hai chiều) và phôi bảo an được gắn ở mặt trước. Đặc biệt, thẻ CCCD theo mẫu mới sẽ được gắn chíp điện tử nhằm lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Chíp được gắn ở mặt sau của thẻ. Bộ Công an cho biết đến nay việc triển khai đường truyền và thực hiện bảo mật, an toàn hệ thống đã hoàn thành về cơ bản. Quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong CSDLQGDC đang được khẩn trương thực hiện và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Đặc biệt, các trang thiết bị phục vụ hai dự án đang được vận chuyển tới các đơn vị địa phương theo kế hoạch.