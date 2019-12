Sai phạm 'khủng' tại dự án Gang thép Thái Nguyên

Đã bắt giam 5 bị can Tháng 4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra xác minh bốn vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án TISCO II. Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam năm bị can. Những người này gồm: Mai Văn Tinh (cựu chủ tịch HĐQT VNS), Đậu Văn Hùng (cựu TGĐ VNS), cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Trọng Mừng (cựu TGĐ TISCO), Trần Văn Khâm (cựu chủ tịch HĐQT, TGĐ TISCO) và Ngô Sỹ Hán (cựu phó TGĐ, Trưởng ban Quản lý dự án TISCO II), cùng về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.