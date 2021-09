Ngày 17-9, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết mới đây tại chốt kiểm soát dịch ở đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh), lực lượng CSGT thuộc Phòng đã phát hiện anh Nguyễn Hoài Ân, ngụ Long An đi xe máy muốn qua chốt để lên bệnh viện (BV) đón vợ về nhà sau khi sinh em bé xong.



Chốt kiểm soát hỗ trợ đưa cả gia đình anh Ân, chị Tươi về lại nhà ở Long An. Ảnh: THANH TÂN

Thấy anh Ân có hoàn cảnh khó khăn, không thể thuê xe dịch vụ để chở vợ con về nên lực lượng tại đây đã dùng xe chuyên dụng đi cùng anh Ân lên BV Triều An (quận Bình Tân) để đưa người mẹ và em bé sơ sinh về tận nhà ở ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, Long An.

Trước đó, rạng sáng 14-9, anh Ân đã đưa vợ là chị Trần Thị Tươi từ Long An lên TP.HCM để sinh con nhưng xe máy bị bể bánh nên không thể đi tiếp được.

Thấy người vợ đang có dấu hiệu đau bụng sắp chuyển dạ, CSGT tại chốt đã cử một người lái xe và một người có chuyên môn y tế sử dụng xe chuyên dụng chở hai vợ chồng đến BV Triều An, giúp em bé chào đời an toàn.