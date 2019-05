Sở Nội vụ đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ ở Sagri

12 người bị đề xuất kỷ luật Ông Lê Văn Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT; Ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Chủ tịch HĐTV/HĐQT; Phan Văn Triều, nguyên Thành viên HĐQT; Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên thành viên HĐTV/HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Ông Hồ Sỹ Tý, nguyên thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc; Ông Tống Ngọc Dương, nguyên thành viên HĐTV; Bà Nguyễn Thu Nga, nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Trực, nguyên thành viên HĐTV/HĐTV, Tổng Giám đốc (đã chuyển công tác và hiện nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM); Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (hiện nay là Phó Tổng Giám đốc của Sagri); Ông Nguyễn Thủy Thạch, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách; Bà Lê Thị Phượng, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách; Ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV. + Sở Nội vụ cũng kiến nghị UBND TP có công văn phê bình đối với bà Lê Ngọc Phượng, nguyên Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó Tổng Giám đốc (hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy của Sagri) do mức độ thiếu sót không đến mức xử lý kỷ luật. Ngoài ra, Sở Nội vụ đề xuất UBND TP thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 trường hợp có những thiếu sót, sai phạm mà còn thời hiệu xử lý kỷ luật. Gồm có: ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch HĐTV (từ 8-2015 đến nay); ông Lê Tấn Hùng, Thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh An, kiểm soát viên chuyên trách. Theo Sở Nội vụ, đối chiếu với quy định, ông Dũng, ông Hùng có hình thức kỷ luật tổng hợp là "hạ bậc lương"; hình thức kỷ luật đối với bà An là "khiển trách".