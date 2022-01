Đêm 26-1, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng PC08, Công an TP.HCM) phát hiện một xe ô tô tải biển số tỉnh Bình Thuận do tài xế tên NVHP, 45 tuổi, ngụ Tây Ninh điều khiển lưu thông không đúng làn đường quy định.

Khi lực lượng chức năng ra lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính tại khu vực giao lộ Dương Đình Cúc – Quốc lộ 1A (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì tài xế có ý định bỏ chạy. Đội CSGT An Lạc đã thông báo cho Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đến phối hợp giải quyết.



Lực lượng chức năng phát hiện hơn 7.000 hộp thuốc lá lậu. Ảnh: PHƯƠNG - HẢI

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 7.900 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, một công cụ hỗ trợ là súng bắn cao su cùng hộp tiếp đạn với 7 viên đạn cao su.

Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đã tiếp nhận vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định.