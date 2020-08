Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.



Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.



Ông Nguyễn Đức Chung trong một cuộc họp. Ảnh: TP

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, ngày 22-7, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng (công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; lái xe của ông Nguyễn Đức Chung và cán bộ Công an của C03, Bộ Công an tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Ông Chung sinh năm 1967, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh), là Tiến sĩ Luật.

Năm 1990 ông về công tác tại Công an TP Hà Nội. Đến năm 2011 ông là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Tháng 9-2012, ông là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Năm 2013, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Đến năm 2015 ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho đến nay.