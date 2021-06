Ngày 10-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Thoan (30 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Văn Thoan. Ảnh: CA.

Trong tháng 5-2021, Cơ quan công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang Thoan (cộng tác viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với chủ doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo Công an huyện Kỳ Anh, vụ án đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (theo số điện thoại 02393817999).