Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 ngư dân được cứu sống

Chiều 28-4, ông Nguyễn Viết Mãn - Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm chiếc tàu đâm chìm tàu đánh cá mang số hiệu NA-90712-TS của ngư dân xã Diễn Bích.



Ngư dân bị đâm chìm tàu trên biển may mắn được cứu sống. Ảnh: NTV

“Chủ tàu và ba ngư dân may mắn được cứu sống nhưng con tàu đã bị đâm chìm ngoài biển khơi rồi”- ông Mãn nói.

Các cư dân may mắn sống sót trở về cho biết khoảng 1 giờ sáng 28-4, tàu cá NA-90712-TS đang đánh bắt hải sản ở tọa độ 18º58’100’’ – 106º23’100’’ (cách bờ 85 hải lý) thì bị một tàu hàng chạy trên biển theo hướng Bắc- Nam đâm trúng.

Cú đâm khiến tàu cá NA-90712-TS bị nhấn chìm xuống biển. Tàu hàng bỏ chạy không dừng lại cứu ngư dân.

Anh Phạm Văn Tuấn (32 tuổi)- chủ tàu cùng ba ngư dân là ông Phạm Văn Sô, Phạm Văn Hải (con trai ông Sô) và cháu là Phạm Văn Cường (cùng trú xóm Bắc Chiến Thắng xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) phải bơi lênh đênh trên biển.



Bốn ngư dân được cứu sống. Ảnh: NTV

Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) ngay sau khi nhận được thông tin kêu cứu, đã thông báo cho các tàu ngư dân đang khai thác hải sản gần đó đến tìm vớt các ngư dân. Đồng thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, anh Tuấn cùng các ngư dân được cứu sống và đưa vào đến bờ an toàn. Các ngư dân này đã được y tế Đồn Biên phòng Diễn Thành chăm sóc sức khỏe.

Được biết, tàu NA-90712-TS có công suất 330CV được đóng mới vào năm 2016 trị giá 700 triệu đồng cùng các ngư cụ đã chìm hẳn trên biển, khó trục với lên.