Thả hoa đăng tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma

Sáng 14-3, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), Ban liên lạc Cựu chiến binh Gạc Ma- HQ604 sẽ tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến, thả vòng hoa xuống biển, giao lưu gặp mặt, tặng quà cho các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.



Công tác chuẩn bị thả hoa đăng.

Cựu binh Lê Hữu Thảo (trưởng ban liên lạc) cho biết: Buổi lễ cũng nhằm để tưởng nhớ đến các đồng chí đồng đội, các Anh Hùng Liệt Sĩ đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, động viên an ủi, xoa dịu bớt phần nào nỗi đau mất mát của các gia đình thân nhân liệt sĩ và động viên tinh thần các cựu chiến binh may mắn sống sót. Cựu binh chúng tôi nêu cao tinh thần đoàn kết đồng chí đồng đội, và một phần trách nhiệm những người còn sống đối với người đã hi sinh, đó là kế tục truyền thống văn hóa cũng là nét nhân văn của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam- người lính Cụ Hồ. Qua đây cũng như muốn nhắc nhở thế hệ trẻ ....”.



Thả hoa đăng xuống biển. Ảnh Đắc Lam

“Năm nay, ngoài các cựu binh, các mẹ liệt sĩ thì vợ chồng tôi đã liên lạc tìm kiếm để đưa gần 10 người là vợ của các cựu binh quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị...đã mất vì bạo bệnh ra biển Thiên Cầm để gặp các mẹ, đồng đội chồng và thân nhân...động viên, thăm hỏi nhau” - Ông Thảo nói thêm.