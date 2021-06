Ngày 13-6, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng các công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công.

Theo đó, thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.



Một kênh tiếp nước do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Ông Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng Đoàn thanh tra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết luận, chỉ đạo.

Được biết, các công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công gồm: 5 hạng mục công trình đập dâng Sông Phan, huyện Hàm Tân và 2 hạng mục cầu qua kênh tại dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong, Bắc Bình đều do Công ty TNHH Mai Hà thi công; 3 cầu, cống qua đường 717 và QL55 (Tánh Linh, Hàm Tân); 2 hạng mục liên quan đến công trình đập dâng Sông Phan, dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong và mở rộng kênh tiếp nước thuộc dự án cấp nước cho Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đều do Công ty TNHH xây lắp Trường An thi công.

Các công trình vừa nêu đều là công trình tiền tỷ trong đó công trình đập dâng Sông Phan, Hàm Tân có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định thanh tra toàn diện với công trình kênh tiếp nước Suối Lách- Bàu Thiểm và công trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất- Suối Le. Đây là 2 công trình cũng do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Thế nhưng hàng chục năm qua, công trình vẫn đang dở dang, chưa hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cả 2 công trình hiện nay không cung cấp nước được cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý có công trình dang dở, cầu chưa bắc qua, kênh không có nước nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán khống cho đơn vị thi công tiền tỷ .