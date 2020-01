Thành ủy TP.HCM có tân Trưởng Ban Nội chính

Ngày 9-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.



Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Dương Ngọc Hải (Thứ hai, từ trái sang). Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Ngọc Hải bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông cho biết đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, là trọng trách mà Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Trong thời gian tới, bản thân ông sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu, theo dõi lĩnh vực an ninh nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Từ đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP và góp phần thúc đẩy TP.HCM phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá ông Dương Ngọc Hải là người tham gia ngành kiểm sát từ lâu (năm 1990); trong quá trình công tác là người chịu khó học hỏi. Cuối năm 2018, ông Dương Ngọc Hải được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy...

Với quá trình công tác lâu trong ngành và tinh thần khiêm tốn học hỏi của ông Dương Ngọc Hải, ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng ông Dương Ngọc Hải sẽ cùng với lãnh đạo cán bộ , chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống của Ban Nội chính Thành ủy những năm gần đây được Ban Nội chính Trung ương đánh giá là một đơn vị tốt nhất cả nước.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn ông Dương Ngọc Hải, cũng như của Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho Thành ủy trong công tác lãnh đạo khối nội chính đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội; tham mưu trong công tác cải cách tư pháp, giúp cho TP cùng Trung ương theo dõi chỉ đạo những vụ án mà Trung ương giao cho TP.

Ông Dương Ngọc Hải năm nay 52 tuổi, quê ở Long An. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật, trình độ lý luận là cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM vào đầu tháng 7-2019. Trước đó, ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 (ông giữ chức này từ tháng 6-2016).

Ông Hải hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ông cũng là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Hải đã ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội vào ngày 9- 6- 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 của TP.HCM, gồm quận 7 và các huyện Nhà Bè và Cần Giờ.