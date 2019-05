Thêm 1 tỉnh bố trí 100% công an chính quy về xã

Ngày 14-5, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.



Tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của tỉnh được thực hiện trong ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn một và hai từ tháng 01-2019 đến tháng 6-2020, bố trí từ 5-7 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 100% xã, thị trấn theo mô hình trưởng công an, phó trưởng công an, công an viên là công an chính quy, chức danh khác là lực lượng không chuyên trách; phó trưởng công an, công an viên phụ trách tổng hợp, an ninh, hình sự, hành chính là công an chính quy, chức danh khác là lực lượng không chuyên trách.

Giai đoạn ba đến cuối năm 2021, bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh…

Đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn một của đề án. Qua đó bố trí 263 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 54/54 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, gồm 31 trưởng công an, 69 phó trưởng công an, 162 công an viên.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh bước đầu cơ bản thuận lợi, được sự ủng hộ, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân; công tác đảm bảo an ninh, trật tự có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sỹ có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng về tiếng dân tộc để bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã; đảm bảo đúng lộ trình theo đề án đã đề ra.

Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng công an xã chính quy trong khả năng của tỉnh; đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng công an xã chính quy…

Như vậy, sau Kon Tum, Bạc Liêu là tỉnh tiếp theo triển khai thực hiện bố trí 100% công an chính quy về xã.

Trước đó, theo báo cáo, Kon Tum đã bố trí 360 cán bộ công an chính quy (2 nữ, 358 nam) đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 86/86 xã trên địa bàn tỉnh (đạt tỉ lệ 100%); phối hợp với cấp ủy địa phương thành lập 61/86 chi bộ công an xã, 63 trưởng công an xã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; tổ chức các đợt bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Việc chính quy lực lượng công an xã là một trong những chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ này tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.