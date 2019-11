Thi hài, tro cốt 23 nạn nhân người Việt ở Anh về đến quê nhà

Sáng nay, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam tiếp tục đưa tro cốt và thi hài của 23 nạn nhân - tử vong trong container ở Anh hôm 23-10, về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).



Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương Việt Nam và Anh đưa thi hài và tro cốt từ Anh về bàn giao cho các gia đình nạn nhân. Ảnh: BNG



Như vậy, sau đợt một với 16 thi hài từ Anh về Việt Nam, hiện tất cả 39 nạn nhân tử vong (31 nam, tám nữ) trong xe container ở hạt Essex, London, đã được đưa về Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết trong đợt một, đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận năm thi hài công dân Nghệ An và vận chuyển về bàn giao cho gia đình nạn nhân. Các gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương.

Theo vị lãnh đạo, hôm nay, đại diện các ngành, lãnh đạo các huyện liên quan ở tỉnh Nghệ An tới sân bay Nội Bài để tiếp nhận thi hài 16 nạn nhân đưa lên xe cứu thương để đưa về.



Người thân ở quê nhà đã lập bàn thờ cho anh Nguyễn Đình Tú (26 tuổi, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)

Cán bộ thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng ra Nội Bài tiếp nhận thi hài em Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi, quê thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) và anh Bùi Thái Thắng (37 tuổi, quê phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Dự kiến chiều nay 18 nạn nhân sẽ về đến quê nhà Nghệ An, Hà Tĩnh.

Người thân anh Nguyễn Thọ Tuân (26 tuổi, quê xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết: “Gia đình cùng anh em xóm làng đã chuẩn bị để đón nhận thi hài anh Tuân, tổ chức lễ tang”.

Những ngày qua, có rất đông bà con láng giềng đến động viên, chia buồn khi biết tin anh Tuân trong 39 nạn nhân. Người dân đã đóng góp và chung tay lợp lại mái nhà cấp bốn cũ nát để gia đình có nơi lập bàn thờ cho anh.

Tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành), ba gia đình có con tử vong ở Anh cũng đã dựng bàn thờ, dựng rạp chuẩn bị đón thân nhân.



Cơ quan chức năng chuyển giao tro cốt và thi hài cho chính quyền địa phương các tỉnh đưa về bàn giao cho người thân nạn nhân. Ảnh: BNG

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người (31 nam, tám nữ) tử vong trong xe container ở hạt Essex, London. Trong đó, 21 nạn nhân quê tỉnh Nghệ An, trong đó có hai vợ chồng, 10 nạn nhân quê tỉnh Hà Tĩnh, ba nạn nhân quê Quảng Bình, ba nạn nhân quê Hải Phòng, hai nạn nhân quê Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.



Sáng 27-11, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa 16 thi hài người Việt Nam tử vong ở Anh hôm 23-10 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.