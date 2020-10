Thủ tướng biểu dương Nghệ An không để lây nhiễm COVID-19

Sáng 17-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu, chỉ đạo tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.



Thủ tướng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin, tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đánh giá: “Chúng ta đã có bốn năm liên tiếp 2016 - 2019 luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, năm sau tốt hơn năm trước”.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện “mục tiêu kép”, chúng ta đã thành công bước đầu trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 2-3% trong năm 2020, Việt Nam được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch gây ra suy thoái toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; xuất siêu 17 tỉ USD, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục. Văn hóa, xã hội có những tiến bộ; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được tiến hành rất tích cực, khẩn trương, đúng quy định và có đổi mới, chất lượng tốt.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao...

Thủ tướng cũng ghi nhận chế độ chính sách xã hội, giải quyết việc làm, công trình phúc lợi xã hội được tỉnh Nghệ An quan tâm được đầu tư; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế phát triển…

Thủ tướng nhấn mạnh: “Nhân đây tôi đánh giá cao công tác chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An. Là một tỉnh rộng lớn, Nghệ An đã có nhiều biện pháp phòng, chống rất quyết liệt, không để lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng”.

Thủ tướng cũng lưu ý dịch bệnh COVID-19 ở các nước vẫn diễn biến phức tạp nên chúng không được chủ quan, nhất là các tỉnh có đông dân như Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất Việt Nam với dân số hơn 3 triệu người, trong đó sinh sống ở nông thôn hơn 2,6 triệu người.