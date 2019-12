Thủ tướng chỉ đạo dẹp bỏ các băng cướp để dân an tâm đón Tết

"Tôi cũng lưu ý các đồng chí, theo chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng, không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên. Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương. Các cấp không phải chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, để xe ùn ùn tới các nhà lãnh đạo không phải là cái tốt mà ngược lại"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các địa phương không để thiếu hàng, kể cả thịt lợn và không được đẩy giá lên.

“Gần 1 tháng nữa là đến Tết, chúng ta phải đảm bảo lo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết”- Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh tới chính sách cho người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa.

Ông cũng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết. Những ổ nhóm, băng cướp cần cương quyết dẹp bỏ. "Tôi đề nghị Bộ trưởng Công an có chỉ đạo quyết liệt để người dân an toàn hơn trong dịp Tết này"- Thủ tướng yêu cầu.

Cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc việc chủ động lo cho vấn đề nông nghiệp, thiếu nước trong mùa hạn tới.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT và các cơ quan liên quan hoàn thiện các dự thảo nghị quyết ngay trong ngày đầu năm mới 2020 (gồm dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 01 và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020- PV).

"Trước hết, đồng chí Vương Đình Huệ và Vũ Đức Đam tổng hợp vấn đề nêu tại hội nghị để ngày mùng 2 hoặc chiều mai (1-1) Thủ tướng sẽ ký được hai nghị quyết quan trọng này"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết, các địa phương và bộ ngành có chương trình hành động để triển khai nghị quyết ngay đầu năm, ngay Quý I-2020, không để "nước đến chân mới nhảy, việc nay chớ để ngày mai".