Thủ tướng: Chọn người dám nghĩ, dám làm

Ngày 14-10, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục diễn ra.



Hải Phòng: Mạnh về biển, giàu từ biển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá TP Hải Phòng đã phát triển đúng hướng, đã thay da đổi thịt, bước đầu thể hiện được vóc dáng của một đô thị hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là TP lớn thứ ba cả nước.

Để TP Hải Phòng phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế, Thủ tướng đề nghị cùng với ba trụ cột phát triển là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch thương mại, TP Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển.

Trong đó, TP phải thu hút nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Theo Thủ tướng, TP Hải Phòng cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế biển, trở thành một TP cảng quốc tế hiện đại, có uy tín, gắn với phát triển dịch vụ logistics. “TP Hải Phòng phải trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển” - Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP

Mục tiêu phát triển của TP Hải Phòng đến năm 2030 là đạt tiêu chí đô thị loại đặc biệt, sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, TP Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị.

Thủ tướng cũng lưu ý: Hải Phòng cần quan tâm nâng cao chất lượng sống của người dân, chú trọng bảo đảm nhà ở cho công nhân, xây dựng các công trình dịch vụ, văn hóa tại các khu công nghiệp. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng các doanh nghiệp…

Đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vì thế ngay sau đại hội, TP Hải Phòng phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, gắn bó với nhân dân. “Việc bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải chọn lựa những người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, đây là nhiệm vụ quan trọng của đại hội” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Bình Dương: Điểm sáng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương. Từ đó đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,35%/năm (bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước). Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra và là địa phương có tỉ lệ điều tiết về ngân sách trung ương cao thứ ba cả nước.

Ông Thưởng cũng nhận định: Báo cáo chính trị của đại hội đã xác định được mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đưa Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

“Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh. Tôi tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao đẹp này” - ông Thưởng nói.

Trước đó, báo cáo chính trị tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đã tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó tạo nền tảng, động lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ, còn hai chỉ tiêu gần đạt kế hoạch đề ra.