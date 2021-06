Trong chuyến kiểm tra tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM sáng 26-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến làm việc với Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen.

Đây là một trong bốn đơn vị sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam. Đơn vị này cũng vừa có công văn gửi Thủ tướng xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax.



Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế trong quá trình kiểm tra phòng dịch COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: HCDC

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính đặt ra nhiều vấn đề, như: vaccine phòng COVID-19 nội sử dụng công nghệ nào, chuyển giao từ đâu và độ tin cậy ra sao; nguyên liệu đầu vào tự sản xuất hay nhập khẩu; chất lượng vaccine được đánh giá ra sao; giá thành và số lượng sản xuất mỗi tháng nếu nghiên cứu thành công như thế nào...

“Vaccine có tính chất quyết định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta thấy nước nào tiêm được vaccine thì cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Với việc sản xuất được vaccine nội, ngoài giá thành giảm còn làm cho cả nước chủ động hơn” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Trả lời về vấn đề này, ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Nanogen, cho biết vaccine Nanocovax là loại một trong 15 loại vaccine của 15 quốc gia vào lâm sàng giai đoạn 3, với công nghệ do công ty nghiên cứu làm chủ.

“Năng suất sản xuất hiện có thể đạt 8-12 triệu liều/tháng và có thể đạt tới 30-50 triệu liều/tháng vào tháng 10. Giá cả là 120.000 đồng và đang thấp nhất thế giới, giá này không thay đổi” - ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, hiện đơn vị có bốn nhà máy sản xuất vaccine. Với năng lực hiện tại, ông khẳng định hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine phòng dịch cả nước. Trong tháng 7 sẽ chuyển sang giai đoạn 3c với 1 triệu người, ở cả miền Nam và miền Bắc.

Hiện mẫu vaccine của Nanogen đã được gửi cho Tổ chức Y tế thế giới WHO kiểm tra. “Tiêu chuẩn khi sản xuất vaccine của công ty là phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Qua các giai đoạn đã triển khai thử nghiệm đến nay, cho thấy không chỉ an toàn, vaccine còn đảm bảo tính sinh miễn dịch và có hiệu lực bảo vệ thực sự”, ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng vaccine của Nanogen đang làm chưa phải công nghệ đỉnh cao nhất nhưng cũng tương đối tốt so với thế giới.

“Loại vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ này nhiều khả năng được đăng ký và cấp phép bởi Tổ chức Y tế thế giới là vaccine Nanovax của Mỹ. Công nghệ này có ưu việt là không gây phản ứng phụ, mặt khác cũng có một số hạn chế nhất định”, ông Long nói.



TS Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Nanoge đang giới thiệu sản phẩm Vaccine NANO COVAX với Thủ tướng. Ảnh: CTV

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc sản xuất vaccine phải tuân thủ đúng quy trình của thế giới và Việt Nam. Bởi đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Việc nghiên cứu, sản xuất cần chặt chẽ, an toàn, có tính khoa học, đặc biệt là hiệu quả và chi phí chấp nhận được.

Ông cũng đề nghị phải đẩy nhanh hơn các quy trình thử nghiệm lâm sàng. “Thay vì đi từng bước, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này chúng ta phải chạy. Công ty đã sẵn sàng, chủ động, tự túc kinh phí, các bộ ngành phải tháo gỡ các vướng mắc liên quan tài chính, thủ tục liên quan”, ông Phạm Minh Chính nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết Chính phủ sẽ làm việc với các nhà sản xuất, chuyển giao, nhà khoa học, phân phối để giải quyết những ách tắc đang tồn tại trong vấn đề sản xuất vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo Thủ tướng, từ nay đến tháng 9-2021, sự khan hiếm vaccine phòng COVID-19 sẽ diễn ra trên toàn cầu, không riêng gì ở Việt Nam. “Chúng ta đã tiếp cận các kênh có thể, mặt khác, chúng ta cần nguồn vaccine sản xuất trong nước để chủ động trước diễn biến dịch COVID-19”, ông Phạm Minh Chính nói.

Trước đó, hôm 15-6, Công ty Nanogen đã có kiến nghị gửi Thủ tướng mong muốn sớm cấp phép khẩn cấp có điều kiện cho vaccine Nanocovax tương tự các vaccine của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Công ty Nanogen khẳng định dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%, so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện đang thấp nhất thế giới, chỉ với 120.000 đồng/liều. Ngoài ra, theo Công ty Nanogen, công suất sản xuất hiện nay của nhà máy Nanogen đạt 8-12 triệu liều/tháng. Công ty cũng đang hoàn thiện, mở rộng hệ thống kho lạnh với sức chứa 10 triệu liều cũng như đội ngũ xe lạnh (2-8°C) vận hành đạt chuẩn quốc tế. Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, Nanogen dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12-2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Công ty Nanogen quyết tâm đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất để cung cấp đủ vaccine để Việt Nam đạt được miễn dịch cộng đồng vào quý 2-2022.